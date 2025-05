F1 Frederic Vasseur | Domani sarà una lotteria ma possiamo vincere a Monaco

Domani a Monaco sarà una sfida imprevedibile, ma la Ferrari di Frederic Vasseur può puntare alla vittoria. Dopo un ottavo appuntamento impegnativo, con un secondo e un quarto posto nelle qualifiche del GP di Montecarlo, Charles Leclerc ha dato tutto per conquistare la pole. Ora, tutto è aperto: la lotteria di Monaco potrebbe riservare sorprese e opportunità per la scuderia di Vasseur.

Un secondo e un quarto posto per la Ferrari nelle qualifiche del GP di Montecarlo, ottavo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito del Principato, Charles Leclerc ha lottato fino all’ultimo respiro per la conquista della pole-position, ma il britannico Lando Norris (McLaren) negli ultimi scampoli della Q3 l’ha preceduto di 0.109, mentre alle sua spalle si è classificato l’altro alfiere della scuderia di Woking, Oscar Piastri. Seconda fila per il britannico Lewis Hamilton, convocato dai commissari per un ipotetico impeding nei confronti dell’olandese Max Verstappen (Red Bull), quinto in griglia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Frederic Vasseur: “Domani sarà una lotteria, ma possiamo vincere a Monaco”

Scopri altri approfondimenti

F1, Frederic Vasseur: “La SF-25 non è a livello di quello che ci aspettavamo e sugli sviluppi…”

Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, esprime delusione per le prestazioni della SF-25, sottolineando che non rispecchiano le aspettative.

F1, Frederic Vasseur: “Abbiamo lavorato duro per massimizzare il potenziale della SF-25 a Imola”

...Frédéric Vasseur, team principal della Scuderia Ferrari, ha promesso di massimizzare il potenziale della SF25.

F1, Frederic Vasseur non si nasconde: “Ci scusiamo coi tifosi. Non capiamo perchè non rendiamo con le gomme nuove”

Frederic Vasseur si mostra sincero e cerca di rassicurare i tifosi, ammettendo le difficoltà di Ferrari con le gomme nuove.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

F1, Frederic Vasseur: “Domani sarà una lotteria, ma possiamo vincere a Monaco”

Scrive oasport.it: Un secondo e un quarto posto per la Ferrari nelle qualifiche del GP di Montecarlo, ottavo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito del ...

F1 GP Monaco | Ferrari, Vasseur: “Possiamo vincere, qui la strategia è sempre una lotteria”

Come scrive f1grandprix.motorionline.com: La Ferrari partirà dalla prima fila nel Gran Premio di Monaco. Charles Leclerc si è visto però sfumare la pole position da un Lando Norris super, che per un decimo scatterà quindi davanti a tutti nel ...

Vasseur dopo le qualifiche del GP Monaco: "Sarà una lotteria, ma possiamo vincere". VIDEO

Segnala sport.sky.it: Fred Vasseur commenta la qualifica di Monte-Carlo con Leclerc 2° Hamilton 4°: "C'è solo un decimo di differenza, abbiamo fatto un buon lavoro. E' un buon risultato in vista di domani. La strategia qui ...