Ex Meccanotessile in stallo I lavori sono ancora fermi Il Comune ’licenzia’ la ditta

L’ex Meccanotessile a Rifredi, un vasto sito di 27mila metri quadri da anni inattivo, rappresenta un simbolo di stallo e rinvii. Con i lavori ancora sospesi e il Comune che ha deciso di rescindere il contratto alla ditta incaricata, il futuro di quest’area appare tuttora incerto, evidenziando le difficoltà di recupero di un importante spazio industriale dismesso.

Un altro spazio che stenta a ripartire, un altro contratto stracciato dal Comune. Si tratta dell'ex Meccanotessile, 27mila metri quadri di fabbrica dismessa che sono da decenni il 'buco nero' di Rifredi. Dopo le intimazioni inviate alla ditta affinché riprendessero i lavori per la realizzazione della ludotecaspazio giovani - sospesi da tempo - l'amministrazione ha perso la pazienza e pochi giorni fa ha avviato l'iter per la rescissione del contratto, per inattività. "I tempi tecnici prevedono una quindicina di giorni perché la ditta possa presentare eventuali controdeduzioni - spiega l'assessore al patrimonio Dario Danti - dopodiché la fase successiva è lo scorrimento della graduatoria e una nuova aggiudicazione dei lavori".

