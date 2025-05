Ex Ilva | slitta ancora l' incontro a Cornigliano si rischia il raddoppio della cassa integrazione

Il tavolo tra sindacati e governo sull'Ilva è rinviato a lunedì 9 giugno, a causa di impegni sindacali e internazionali. La riunione, originariamente prevista a Palazzo Chigi, è stata spostata per permettere una valutazione più approfondita. Si rischia inoltre il raddoppio della cassa integrazione, mentre l’incontro a Cornigliano è ancora in stand-by. La situzione dell’ex Ilva resta critica, con tensioni sul futuro dell’azienda e sui livelli di tutela dei lavor

Slitta ancora il tavolo a Palazzo Chigi tra sindacati e governo sull'ex Ilva, ora fissato a lunedì 9 giugno alle 18. L'incontro viene posticipato per "acquisire elementi di valutazione più compiuti" e anche alla luce di "impegni congressuali e internazionali" delle organizzazioni sindacali

L'incontro tra sindacati e governo sull'ex Ilva, previsto a Palazzo Chigi, è stato nuovamente rinviato, questa volta al 9 giugno.

