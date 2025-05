Ex-Ilva in crisi | decarbonizzare o chiudere

La crisi dell’ex-Ilva di Taranto è ormai senza via d’uscita. Decarbonizzare o chiudere: questa è la scelta ormai inevitabile per l’acciaieria simbolo dell’industria italiana. Interventi tampone non bastano più; il destino dello stabilimento, la più grande d’Europa, si gioca su decisioni cruciali per il futuro dell’intero settore siderurgico.

La crisi dell'ex-Ilva è arrivata ormai a un punto di non ritorno. E non basteranno, come in passato, interventi tampone o decreti ad hoc, per risollevare le sorti dell'acciaieria di Taranto, la più grande d'Europa, l'impianto simbolo di quello che resta il più importante gruppo siderurgico italiano. Per continuare a tenerlo in vita e rilanciarlo, serve ora voltare pagina, e tutti sembrano d'accordo sul fatto che la nuova parola d'ordine debba essere decarbonizzazione. Senza una svolta green, non c'è futuro per la "grande fabbrica", ma servono soldi, tanti soldi, sacrifici occupazionali e un'intesa tra le parti finora mai raggiunta.

Ex Ilva, l'operaio: "E' inutile parlare di decarbonizzazione, quello stabilimento è nato così"

Video Ex Ilva, l'operaio: "E' inutile parlare di decarbonizzazione, quello stabilimento è nato così" Video Ex Ilva, l'operaio: "E' inutile parlare di decarbonizzazione, quello stabilimento è nato così"

Crisi auto, Meloni: decarbonizzare non desertifichi economia

