Evade dai domiciliari a Napoli per festeggiare lo scudetto 25enne in arresto dopo il tentativo di fuga

Un 25enne ha tentato di evadere dai domiciliari a Napoli per partecipare alle celebrazioni dello scudetto del Napoli. Tuttavia, è stato riconosciuto e prontamente arrestato dopo un tentativo di fuga. L'episodio evidenzia i rischi e le criticità legate alla sicurezza durante le festeggiamenti dopo la vittoria del team partenopeo.

Per poter partecipare alla festa per lo scudetto del Napoli, un 25enne ha deciso di evadere dai domiciliari: è stato però riconosciuto e arrestato 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Evade dai domiciliari a Napoli per festeggiare lo scudetto, 25enne in arresto dopo il tentativo di fuga

