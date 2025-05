Estrazione Million Day di oggi 24 maggio 2025 | i numeri vincenti di sabato

Oggi, sabato 24 maggio 2025, torna l’estrazione del Million Day, uno dei giochi più amati dagli italiani. Alle ore 13:00 e alle 20:30, i numeri vincenti verranno annunciati in diretta live, offrendo ai giocatori l’opportunità di scoprire subito se la fortuna è dalla loro parte. Resta con noi per conoscere i numeri estratti e le possibilità di vincita.

Estrazione Million Day oggi sabato 24 maggio 2025: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, sabato 24 maggio 2025, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l'estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell'estrazione.

