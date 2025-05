Espulsa dall' Italia rientra illegalmente | trovata a Miramare e arrestata

Una cittadina straniera, già destinataria di un decreto di espulsione, è stata trovata e arrestata nel quartiere Miramare di Rimini. Espulsa dall’Italia e accompagnata alla frontiera, ha illegalmente rientrato nel Paese. L’arresto è stato compiuto dalla Polizia di Stato, che ha rafforzato i controlli per contrastare il fenomeno dell’immigrazione irregolare e tutelare la sicurezza pubblica.

Una cittadina straniera, già destinataria di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Como nel mese di marzo, è stata rintracciata nel comune di Rimini, zona Miramare, dalla Polizia di Stato. La donna, che era stata allontanata dal Paese ed accompagnata alla frontiera, è tornata. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Espulsa dall'Italia, rientra illegalmente: trovata a Miramare e arrestata

