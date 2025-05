Esce in auto dal centro commerciale centrato in pieno da un camion

Stamattina, attorno alle 10, lungo la SR 10 nel comune di Borgo Veneto, un grave incidente ha coinvolto un'auto uscita dal parcheggio di un centro commerciale e un camion. La vettura è stata centrata in pieno, causando preoccupazioni e disagi sulla provinciale. Ancora in fase di ricostruzione, l'incidente evidenzia la pericolosità delle strade della provincia di Padova.

E' uscito dal parcheggio del centro commerciale ed è stato centrato in pieno da un camion. Ancora un grave incidente lungo le strade della provincia di Padova. E' successo oggi 24 mattina attorno alle 10 lungo la Sr 10 sotto il comune di Borgo Veneto. A scontrarsi secondo una prima ricostruzione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Esce in auto dal centro commerciale, centrato in pieno da un camion

