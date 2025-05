Era evaso dal carcere di Ancona catturato in Albania | pranzava al ristorante

Era evaso dal carcere di Ancona il 23 gennaio e, dopo quattro mesi, è stato rintracciato a Durazzo, dove pranzava in un ristorante. Xhevdet Plaku, albanese di 45 anni, è stato catturato mentre si trovava nella sua terra, confermando i sospetti di un suo rientro in Albania. La vicenda pone l'attenzione sulla fuga e sugli sforzi delle forze dell'ordine.

Ancona, 24 maggio 2025 – È stato trovato a Durazzo, mentre pranzava al ristorante, il detenuto evaso il 23 gennaio scorso dal carcere di Barcaglione. Xhevdet Plaku, albanese, 45 anni, era tornato quindi nella sua terra, come si sospettava, dopo aver fatto perdere le sue tracce per quattro mesi. Da allora era ricercato, c’era un mandato di cattura anche internazionale. La polizia albanese lo ha riconosciuto e arrestato. Era in un locale sulla spiaggia, in compagnia di altri sei ricercati per reati gravi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Era evaso dal carcere di Ancona, catturato in Albania: pranzava al ristorante

Trovato a Durazzo l'evaso dal carcere di Barcaglione. Era a pranzo al ristorante, è stato arrestato

A Durazzo è stato catturato Xhevdet Plaku, evaso dal carcere di Barcaglione lo scorso 23 gennaio. La polizia lo ha sorpreso mentre pranzava al ristorante insieme ad altri sei ricercati, trovandogli anche una pistola nel borsello.

