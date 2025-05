Entra di notte nel supermercato per rubare alcol e attrezzi | arrestato per l' aggressione al vigilante e ai carabinieri

Durante una notte, un uomo di 35 anni marocchino è stato arrestato dopo essersi introdotto nel supermercato per rubare alcol e attrezzi. Dopo una colluttazione con il vigilante, ha aggredito anche i carabinieri intervenuti, opponendo resistenza e causando lesioni, finendo così in manette con l'accusa di rapina, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Entra di notte in un supermercato per rubare, ha una colluttazione con il vigilante e poi aggredisce i carabinieri. Un 35enne marocchino è stato arrestato dai militari della Stazione di Marsciano e del Radiomobile per i reati di resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale, rapina. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Entra di notte nel supermercato per rubare alcol e attrezzi: arrestato per l'aggressione al vigilante e ai carabinieri

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Piombino, sorpresi a rubare generi alimentari in un supermercato: denunciati

Due uomini di origine nordafricana, un 23enne e un 43enne, sono stati sorpresi dai carabinieri di Piombino mentre rubavano generi alimentari in un supermercato del centro.

Tenta di rubare alimenti in un supermercato: bloccato e condotto in Caserma

Un uomo di origini straniere, classe 1992, è stato arrestato dopo aver tentato di rubare generi alimentari per un valore di circa 100 euro al Lidl di San Giovanni ad Eboli.

Da Varese a Como per rubare al supermercato con la tecnica del doppio passaggio: denunciato

Un uomo di Varese è stato denunciato dopo un tentativo di furto in un supermercato di Tavernola, utilizzando la tecnica del doppio passaggio.

“Dobbiamo rubare… è il nostro lavoro” Borseggiatrice a Milano ||

Video “Dobbiamo rubare… è il nostro lavoro” Borseggiatrice a Milano || Video “Dobbiamo rubare… è il nostro lavoro” Borseggiatrice a Milano ||

Ne parlano su altre fonti

Colpi secchi e trambusto notturno nel supermercato: intervento della polizia e arresto; Entra in un negozio per rubare: viene scoperto e aggredisce il titolare con un morso; Ciampino, era ai domiciliari ma la notte rubava… figurine dei calciatori!; Tenta di rubare alimenti in un supermercato: bloccato e condotto in Caserma. 🔗Cosa riportano altre fonti

Perugia, uomo entra di notte in un supermercato per rubare: fermato e denunciato dalla polizia

Riporta corrieredellumbria.it: Entra di notte in un supermercato di Perugia e ruba i soldi ... Una volta in questura, il 55enne italiano ha confermato di essere entrato nel supermercato con l'intento di rubare delle bottiglie di ...

Avellino, furto al supermercato: rubata la cassaforte con circa 10mila euro

Scrive msn.com: Sarebbero tre i ladri entrati in azione intorno alle 3 della notte scorsa ... L'articolo Avellino, furto al supermercato: rubata la cassaforte con circa 10mila euro proviene da OttoPagine.

Si calano da foro tetto supermercato per rubare cassaforte

ansa.it scrive: Hanno tentato di rubare i soldi contenuti nella cassaforte di un supermercato di via Plaia a Catania, calandosi da un foro praticato nel tetto dell'attività commerciale in piena notte ...