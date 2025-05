Enrico Papi racconta il primo incontro con la moglie | Le si vedevano le mutande

Enrico Papi torna in tv con “Sarabanda Celebrity” e, in un’intervista a “Chi”, ricorda il suo primo incontro con la moglie, scherzando sui momenti delicati vissuti. Tra aneddoti e nostalgia, l’amatissimo conduttore rivela dettagli divertenti e sorprendenti della loro storia d’amore, offrendo uno sguardo intimo e autentico sulla loro relazione.

Enrico Papi torna in tv con "Sarabanda Celebrity" e in un'intervista a "Chi" confessa di aver vissuto dei "momenti delicati".

