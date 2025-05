Emy Buono festeggia lo scudetto | Quest' anno non mi sono spogliata per evitare che mi toccassero di nuovo

Emy Buono celebra con entusiasmo lo scudetto di quest'anno, ma ricorda un episodio del passato. Due anni fa, durante quella magica notte, la sua euforia la portò a spogliarsi tra la folla, poi denunciando molestie. Quest’anno, ha deciso di restare vestita, per evitare situazioni spiacevoli, dimostrando maturità e rispetto per sé stessa.

Due anni fa Emy Buono salì alla ribalta delle cronache nella notte dello scudetto per uno spiacevole episodio. L'influencer presa dall'euforia si spogliò tra la folla dei tifosi in delirio denunciando poi di aver subito molestie.

