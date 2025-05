Empoli-Verona il pronostico di Serie A | piace la chance mix idea 1 tempo

L'ultima giornata di Serie A si avvicina, con molte questioni ancora da definire. Dopo le vittorie di Napoli e Inter, già certificata la conquista dello Scudetto, l'attenzione si concentra sulle sfide finali per l'Europa e le retrocessioni. Il pronostico di Empoliverona si concentra sulla chance del mix di scommesse, con particolare interesse per il primo tempo.

L' ultima giornata di Serie A emetterà tutti i verdetti mancanti, con il primo che è già stato registrato nella serata di ieri, venerdì 23 maggio, con le vittorie del Napoli e dell'Inter che hanno garantito ai partenopei la vittoria dello Scudetto. Oltre a discorso europeo, da decidere ci sarà anche il destino delle squadre in lotta per la zona salvezza, con un match fondamentale che sarà quello tra Empoli e Verona, che scenderanno in campo domenica, allo Stadio Carlo Castellani, alle ore 20.45. Le due ultime vittorie consecutive dei padroni di casa, ottenute rispettivamente con Monza e Parma, hanno permesso di mantenere vive le speranze di una permanenza in Serie A.

