Empoli-Verona | dove vederla orario e probabili formazioni

Al Castellani, si sfidano Empoli e Verona nell’ultima giornata di Serie A. Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in tv. Un appuntamento che chiude la stagione con uno scontro importante tra due squadre decise a chiudere al meglio il campionato.

Al Castellani i giocherà la gara valevole per la 38ª giornata di Serie A tra Empoli-Verona. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l'orario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez;

Al Braglia di Modena si prepara a ospitare un acceso derby di Serie B tra Modena e Cesena. La partita, valida per la trentottesima giornata, promette emozioni e intensità.

Allo Stadio Porta Elisa di Lucca, si prepara un'importante sfida di playout di Serie C tra Lucchese e Sestri Levante.

Al Gewiss Stadium di Bergamo, si prepara a disputarsi un’importante sfida di Serie A: Atalanta-Roma, valida per la 36ª giornata.

msn.com scrive: Il Napoli ha il match point Scudetto contro il Cagliari, mentre l'Inter va a Como. Juve favorita per la Champions, mentre è bagarre per la salvezza ...

Empoli-Verona, le probabili formazioni

Come scrive sport.sky.it: Importanti punti salvezza in palio nella sfida tra Empoli e Verona. D'Aversa con Fazzini e Cacace alle spalle di Esposito. Zanetti dovrebbe puntare su Suslov dietro a Tengstedt. Il match è in ...

Empoli-Verona: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Secondo calciomercato.com: Scontro diretto per la salvezza allo Stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena: c`è Empoli-Verona nella 38esima e ultima giornata di Serie A. Punti pesantissimi.