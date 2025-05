Elisa Spadavecchia uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia | l' uomo alla guida aveva un precedente per omicidio stradale Lavori non autorizzati

Elisa Spadavecchia è stata tragicamente uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia, mentre prendeva il sole a Pinarella. Alla guida dell’operatore coinvolto, con precedenti per omicidio stradale e lavori non autorizzati, si è verificato un incidente grave. L'episodio mette in luce questioni di sicurezza e responsabilità in un contesto di lavori in spiaggia.

Nell'ultimo fine settimana di maggio stava prendendo il sole in spiaggia a Pinarella di Cervia, a due passi dal mare, quando è stata travolta e uccisa da una ruspa, che stava sistemando la. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Elisa Spadavecchia uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia: l'uomo alla guida aveva un precedente per omicidio stradale. «Lavori non autorizzati»

