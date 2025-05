Elisa Spadavecchia travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia | ‘Intervento abusivo’

Una fresca domenica di sole a Pinarella di Cervia si è trasformata in una tragedia: Elisa Spadavecchia, insegnante in pensione di 66 anni, è stata tragicamente uccisa da una ruspa durante un intervento abusivo sulla spiaggia. Una vacanza ormai spezzata da un dramma improvviso, che lascia sgomento la comunità.

Una vacanza che si trasforma in tragedia. Doveva essere un tranquillo weekend di sole a Pinarella di Cervia, ma si è trasformato in una tragedia. Elisa Spadavecchia, insegnante di lingue in pensione di 66 anni, è morta travolta da una ruspa che stava lavorando sulla spiaggia, in un tratto libero all’altezza del bagno 70. Aveva raggiunto la Romagna per trascorrere qualche giorno di vacanza. L’incidente è avvenuto davanti ad altri bagnanti, sotto gli occhi del marito, un carabiniere in congedo. L’intervento del 118 è stato inutile: la donna è deceduta sul colpo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Elisa Spadavecchia travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia: ‘Intervento abusivo’

