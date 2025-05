Elisa Spadavecchia l’insegnante travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia | “Si faceva voler bene”

Elisa Spadavecchia, insegnante in pensione di 66 anni originaria di Vicenza, è stata tragicamente investita e uccisa da una ruspa sulla spiaggia di Cervia. Conosciuta e amata, "si faceva voler bene" da chi la conosceva. Il conducente del veicolo, che avrebbe un precedente per omicidio stradale, è sotto indagine. Una tragedia che ha profondamente scosso la comunità.

Si chiamava Elisa Spadavecchia la 66enne travolta e uccisa oggi sulla spiaggia di Cervia da una ruspa. Era una insegnante in pensione di un liceo a Vicenza. Il conducente del veicolo avrebbe anche un precedente per omicidio stradale per un episodio avvenuto nel 2022. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Elisa Spadavecchia, l’insegnante travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia: “Si faceva voler bene”

Scopri altri approfondimenti

Elisa Spadavecchia, travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia mentre prendeva il sole. Il sindaco: «Lavori abusivi non autorizzati»

Elisa Spadavecchia, travolta e uccisa da una ruspa mentre prendeva il sole a Pinarella di Cervia, ha scosso la comunità.

Elisa Spadavecchia, chi era l'insegnante uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia: testimoni sconvolti

Elisa Spadavecchia, insegnante di 66 anni residente nella provincia di Vicenza, è stata tragicamente uccisa da una ruspa sulla spiaggia di Cervia.

Monza, 14enne travolta e uccisa da un treno: avrebbe attraversato il passaggio a livello chiuso

Una tragica notizia scuote Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza: una ragazza di 14 anni è stata travolta e uccisa da un treno regionale diretto a Milano.

Se ne parla anche su altri siti

Elisa Spadavecchia, l’insegnante travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia: “Si faceva voler bene”

Secondo fanpage.it: Si chiamava Elisa Spadavecchia la 66enne travolta e uccisa oggi sulla spiaggia di Cervia da una ruspa. Era una insegnante in pensione di un liceo a Vicenza. Il conducente del veicolo avrebbe anche un ...

Elisa Spadavecchia, chi era l'insegnante uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia: testimoni sconvolti

Da leggo.it: Aveva 66 anni, era un'insegnante e si chiamava Elisa Spadavecchia, la donna, residente nella provincia di Vicenza, che nella mattinata di sabato è stata travolta e uccisa da una ruspa ...

Elisa Spadavecchia, chi era l'insegnante uccisa da una ruspa sulla spiaggia di Cervia: era in vacanza con il marito, ufficiale in congedo

Come scrive ilmessaggero.it: Aveva 66 anni, era un'insegnante e si chiamava Elisa Spadavecchia, la donna, residente nella provincia di Vicenza, che in mattinata è stata travolta e uccisa da una ruspa che ...