Elisa Spadavecchia chi era l' insegnante uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia | testimoni sconvolti

Elisa Spadavecchia, insegnante di 66 anni residente nella provincia di Vicenza, è stata tragicamente uccisa da una ruspa sulla spiaggia di Cervia. Testimoni sconvolti descrivono l’accaduto come un episodio improvviso e drammatico, lasciando molti senza parole. La comunità è scossa da questa perdita improvvisa e si stringe intorno alla famiglia della vittima.

Aveva 66 anni, era un'insegnante e si chiamava Elisa Spadavecchia, la donna, residente nella provincia di Vicenza, che nella mattinata di sabato è stata travolta e uccisa da una ruspa che.

Elisa Spadavecchia, travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia mentre prendeva il sole. Il sindaco: «Lavori abusivi non autorizzati»

Elisa Spadavecchia, travolta e uccisa da una ruspa mentre prendeva il sole a Pinarella di Cervia, ha scosso la comunità.

