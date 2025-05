Elezioni Rsu, doppia affermazione Cgil in Valdichiana

Alle elezioni RSU in due aziende della Valdichiana, la Filctem Cgil ottiene una doppia affermazione. A Castiglion Fiorentino, presso il tomaificio “Il Castello” con 50 addetti recentemente entrato nel circuito Gucci, la Cgil si conferma leader. È stata una prima significativa esperienza elettorale per l’azienda, evidenziando il sostegno ai lavoratori e rafforzando la presenza della Cgil nel territorio e nel settore della moda e della lavorazione tessile.

Elezioni delle Rsu in due aziende della Valdichiana, con il risultato di una doppia affermazione della Filctem Cgil. La prima è il tomaificio “Il Castello” di Castiglion Fiorentino che, con i suoi 50 addetti, è recentemente entrata a far parte del circuito Gucci. “Sono state le prime elezioni in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it