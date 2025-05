Elezioni comunali | sfida a Genova Al voto anche Ravenna Matera Taranto 117 le amministrazioni da rinnovare

Domani si svolgono le elezioni comunali in 117 comuni italiani, tra cui Genova, Ravenna, Matera e Taranto. La sfida principale si gioca a Genova, dove il centrosinistra con Silvia Salis tenta di riconquistare la città al centrodestra di Pietro Piciocchi, dopo la sconfitta regionale di Marco Bucci. Voto dalle 7 alle 23 per rinnovare amministrazioni e definire il futuro locale.

Gli occhi sono puntati su Genova, dove il centro sinistra, con Silvia Salis, cerca di superare il centrodestra del candidato Pietro Piciocchi dopo la sconfitta alle regionali, vinte da Marco Bucci contro l'ex ministro Andrea Orlando. In tutto sono 117 i comuni che domani - dalle 7 alle ore 23 - e lunedì - dalle ore 7 alle 15 - sono chiamati al voto per l'elezione diretta dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali. 31 sono quelli con popolazione superiore a 15mila abitanti e di questi 3 - Ravenna, Taranto e Matera - sono capoluoghi di provincia e uno, Genova, è capoluogo di Regione L'articolo Elezioni comunali: sfida a Genova. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Elezioni comunali: sfida a Genova. Al voto anche Ravenna, Matera, Taranto. 117 le amministrazioni da rinnovare

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Elezioni comunali 2025, quando e dove si vota: la sfida più attesa a Genova

Le elezioni comunali 2025 si terranno il 25 e 26 maggio, coinvolgendo 117 Comuni italiani, tra cui Genova.

Elezioni comunali Genova 2025: tutte le liste e i candidati

Genova si prepara alle elezioni comunali del 2025, in programma il 25 e 26 maggio. Con sette candidati sindaci, di cui quattro donne, e 17 liste in competizione, i cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo leader della città .

Elezioni comunali 2025: in Lombardia la sfida dei mandati interrotti

Domenica 25 e lunedì 26 maggio, quasi 190mila cittadini sono chiamati alle urne per scegliere il futuro delle loro comunità .

Genova, il sindaco Bucci sfida il Pd: "Se fossi in loro, sceglierei me come candidato"

Video Genova, il sindaco Bucci sfida il Pd: "Se fossi in loro, sceglierei me come candidato" Video Genova, il sindaco Bucci sfida il Pd: "Se fossi in loro, sceglierei me come candidato"

Approfondimenti da altre fonti

Elezioni amministrative, al voto Genova e altri 116 comuni: sfida aperta nei grandi centri

Secondo msn.com: Al via le elezioni amministrative in 117 comuni: si vota a Genova, Taranto, Matera, Ravenna e in altri centri, con seggi aperti il 26 e 27 maggio ...

I candidati alle elezioni comunali di Genova: dalle dimissioni di Toti a Bucci in Regione, come si è arrivati alla sfida Salis-Piciocchi

Da corriere.it: I due candidati del centrosinistra e centrodestra spinti dall'onda lunga che parte con l'inchiesta su Toti Dei sette contendenti alla poltrona di sindaco di Genova il 25 e 26 maggio con eventuale ball ...

Elezioni comunali 2023: i principali comuni al voto e le sfide in corso

Come scrive notizie.it: Il 24 e , circa 117 comuni italiani saranno chiamati al voto per eleggere i propri sindaci e rinnovare i consigli comunali. Di questi, 31 comuni hanno una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, tra ...