Elezioni comunali Cernusco sul Naviglio | sfida a 4 per l’eredità di Ermanno Zacchetti

A Cernusco sul Naviglio si svolgono il 25 e 26 maggio le elezioni comunali con quattro candidati: Claudio Mereghetti per il centrodestra e tre nel campo progressista, tra cui Paola Colombo, erede della giunta a guida Pd. La sfida si concentra sull’eredità di Ermanno Zacchetti, lasciando aperta la corsa per il futuro della città e il rinnovo amministrativo.

Cernusco sul Naviglio (Milano) – Domenica 25 e lunedì 26 maggio la città sceglierà. Quattro gli aspiranti sindaci a Cernusco sul Naviglio. Uno per il centrodestra, il preside Claudio Mereghetti, e tre nel campo progressista: Paola Colombo, erede della giunta a trazione Pd alla guida del Comune da quattro mandati, Danilo Radaelli alla testa di "Vivere Cernusco" e "Adesso", e Valentina Tedesco con "La città in Comune" e "Sinistra per Cernusco" in coalizione con i 5 Stelle. Un quadro frammentato che potrebbe ricomporsi in caso di ballottaggio.

