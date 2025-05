Elezioni amministrative | finita la campagna elettorale oggi si insediano i seggi anche nei dieci Comuni pugliesi interessati Al voto domani e lunedì eventuali ballottaggi 8-9 giugno

Completata la campagna elettorale, oggi si insediano i seggi nei dieci comuni pugliesi coinvolti nelle elezioni amministrative, con eventuali ballottaggi previsti per l'89 giugno. Si apre così un nuovo turno di scelta dei rappresentanti locali nelle città di Triggiano, San Ferdinando di Puglia, Carapelle, Castelluccio dei Sauri, Lesina, Orta Nova, Corsano, Taviano, Massafra e Taranto.

Città metropolitana di Bari Triggiano Provincia Bat San Ferdinando di Puglia Provincia di Foggia Carapelle Castelluccio dei Sauri Lesina Orta Nova Provincia di Lecce Corsano Taviano Provincia di Taranto Massafra Taranto

