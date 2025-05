Economia master sulla scia dell’enciclica Laudato si’ per formare i leader del futuro

In occasione dei dieci anni dall’enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco, nasce il Master in Sustainability Management, volto a formare i leader del futuro con una visione etica, consapevole e sostenibile. Questo percorso si propone di integrare i principi dell’ecologia integrale con le competenze di gestione, preparando una nuova generazione di figure capaci di guidare il cambiamento globale verso uno sviluppo più responsabile.

(Adnkronos) – L’enciclica di papa Francesco Laudato Si’ al centro di un percorso formativo: nasce il master in Sustainability Management per i nuovi leader del futuro consapevoli, etici e sostenibili. A dieci anni dalla pubblicazione dell’enciclica Laudato Si’ di Bergoglio, il suo messaggio si traduce in azione concreta e formazione. Il consorzio UniEticPMI, l’Università . L'articolo Economia, master sulla scia dell’enciclica Laudato si’ per formare i leader del futuro proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Economia, master sulla scia dell’enciclica Laudato si’ per formare i leader del futuro

Altri articoli sullo stesso argomento

Il premio Nobel per l'Economia Roth socio dell'accademia dei Pericolanti

Il Premio Nobel per l’Economia Alvin E. Roth è stato insignito del titolo di socio onorario dell’Accademia peloritana dei pericolanti in una cerimonia prestigiosa.

Il premio Nobel per l'Economia Roth socio dell'accademia dei Pericolanti

Il premio Nobel per l'Economia Alvin E. Roth è stato insignito del titolo di socio onorario dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti, durante una cerimonia celebrativa.

Asset industriali, consegnati 16 diplomi del master Megmi. Il convegno sul ruolo dell’AI e sul futuro del settore

Mercoledì 14 maggio, nella suggestiva Sala Donizetti del Radisson Blu Hotel di ChorusLife a Bergamo, si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi della 18ª edizione del master executive in Gestione degli Asset Industriali e della Manutenzione (Megmi), un evento che ha anche messo a fuoco il ruolo dell'intelligenza artificiale e le prospettive future del settore.

"Das Klima kann man nicht schützen" Reinhold Messner

Video "Das Klima kann man nicht schützen" Reinhold Messner Video "Das Klima kann man nicht schützen" Reinhold Messner

Le notizie più recenti da fonti esterne

Economia, master sulla scia dell’enciclica Laudato si’ per formare i leader del futuro

Riporta msn.com: (Adnkronos) - L’enciclica di papa Francesco Laudato Si’ al centro di un percorso formativo: nasce il master in Sustainability Management per i nuovi leader del futuro consapevoli, etici e sostenibili.

Mebs, master in Economia e banca

Secondo nove.firenze.it: Ancora pochi giorni per presentare la domanda di iscrizione al Mebs, il master in Economia e banca dell'Università di Siena, organizzato in collaborazione con la banca Monte dei Paschi di Siena.

Luiss School of Government: al via il Master in Politica, Economia e Società per lo Sviluppo del Mezzogiorno

finanza.repubblica.it scrive: (Teleborsa) - Giovedì 15 maggio, alle ore 11 presso la sede Luiss di Viale Pola 12 Roma, Sala Colonne, Giuseppe De Rita, presidente del Censis terrà una lectio magistralis per inaugurare la prima ediz ...