È una 50enne di Vicenza in vacanza la donna uccisa dalla ruspa in spiaggia a Cervia | “Lavori non autorizzati”

Una donna vicentina di cinquant'anni, in vacanza a Cervia, è stata tragicamente uccisa da una ruspa sulla spiaggia di Pinarella, durante lavori non autorizzati. Identificato il conducente, il sindaco Missiroli ha confermato che si trattava di un intervento abusivo. La vittima è rimasta coinvolta in una vicenda drammatica che solleva interrogativi sulla sicurezza e il rispetto delle licenze.

