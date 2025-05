È diventato così un uomo ormai Nina Moric e il nuovo Carlos Corona | cambiamento radicale

Carlos Maria Corona, ormai ventidue anni, sta attraversando un radicale cambiamento estetico che segna la sua evoluzione personale. Figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, il suo aspetto riflette una nuova fase di maturità e trasformazione, lasciando dietro le tracce dell’infanzia. Un’immagine che conferma come il tempo e le scelte influenzino il modo di essere e di apparire.

Carlos Maria Corona ha ventidue anni, e compirà i ventitré l’8 agosto. Oggi però, più che all’anagrafe, è al suo aspetto che si nota il passaggio del tempo. Capelli sempre più lunghi, barba folta e incolta: il volto del figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric racconta la trasformazione in corso. Un cambiamento che la madre osserva da vicino, con un misto di tenerezza e apprensione. In un video condiviso sui social, la showgirl croata lo riprende mentre sta per uscire di casa. Lo accompagna fino all’ascensore e, con tono scherzoso ma protettivo, gli chiede: “Ma torni vero?”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

