Due torri da 14 piani sul lungofiume una sarà un albergo via libera al progetto

Due imponenti torri da 14 piani, alte circa 50 metri, potrebbero sorgere sul lungofiume di Pescara, tra via Valle Roveto e via Gran Sasso. Il Comune ha approvato il progetto, che prevede anche un albergo, aprendo la strada a una nuova importante area di sviluppo nella zona del lungofiume, sulla sponda nord.

Due alte torri da 14 piani e 50 metroi di altezza potrebbero svettare nei prossimi anni tra via Valle Roveto e via Gran Sasso a Pescara nella zona del lungofiume, sponda nord. A dirlo è un atto di determinazione del Comune riguardante un piano di lottizzazione di iniziativa privata per il quale.

