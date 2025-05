Due lampi del Milan tra la contestazione | Gabbia e Joao Felix stendono il Monza

In un San Siro cupo e silenzioso, il Milan supera il Monza grazie a due lampi di Gabbia e Joao Felix in una ripresa energica. Nonostante le difficoltà e la contestazione che ha attraversato la stagione, i rossoneri conquistano tre punti fondamentali, chiudendo un’annata complessa con una vittoria importante e simbolica.

In un San Siro ‘spettrale’, i rossoneri battono la compagine di Monza grazie ad una ripresa energica In mezzo a tante difficoltà – soprattutto ambientali – il Milan riesce a chiudere con una vittoria una stagione complicata. Benché a prendersi la scena sia stata soprattutto la contestazione che prima del match e durante la gara i tifosi hanno ‘riservato’ a squadra e dirigenza, sul campo i r ossoneri hanno battuto senza troppi patemi d’animo un Monza quasi mai in grado di impensierire Maignan. Due lampi del Milan tra la contestazione: Gabbia e Joao Felix stendono il Monza (LaPresse) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Due lampi del Milan tra la contestazione: Gabbia e Joao Felix stendono il Monza

