Droga nascosta nel bagno e clienti sospetti sospesa la licenza a un locale in via delle Porte Nuove a Firenze

Durante controlli straordinari dei Carabinieri a Firenze ed Empoli, è stata scoperta droga nascosta nel bagno di un bar in via delle Porte Nuove. Per attività illecite, la licenza del locale è stata temporaneamente sospesa, rafforzando l’attenzione delle forze dell’ordine sul contrasto alla criminalità neyy località.

Sospesa la licenza di un bar a Firenze per attività illecite. Controlli straordinari dei Carabinieri in città e a Empoli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Droga nascosta nel bagno e clienti sospetti, sospesa la licenza a un locale in via delle Porte Nuove a Firenze

