Dove vedere il Giro d’Italia oggi in tv | orari partenza e arrivo Treviso-Nova Gorica Gorizia programma streaming

Scopri dove vedere oggi il Giro d'Italia in tv, con orari di partenza e arrivo da Nova Gorica a Gorizia. La tappa di oggi prevede un percorso tranquillo prima delle sfide impegnative di domani, con dettagli su streaming e programma. Resta aggiornato per seguire questa attesa giornata di duelli e sorprese sulla Corsa Rosa.

La quiete prima della tempesta. Alla vigilia del tappone di domani, previsti la scalata del Monte Grappa e l’arrivo ad Asiago, la Corsa Rosa dovrebbe, almeno sulla carta, regalarsi una giornata di relativa tranquillità con una frazione dedicata al duello tra le ruote veloci o, in subordine, ad una fuga da lontano che potrebbe andare a buon fine. La quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2025, la Treviso-Nova GoricaGorizia di 195 chilometri, propone un tracciato pianeggiante con la presenza di alcuni strappi nel finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere il Giro d’Italia oggi in tv: orari partenza e arrivo Treviso-Nova Gorica/Gorizia, programma, streaming

