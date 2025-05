Doppio principio d' incendio | pronti interventi dei vigili del fuoco a Lecco

Oggi pomeriggio a Lecco due interventi dei vigili del fuoco per altrettanti principi d'incendio in immobili cittadini. Gli allarmi sono scattati intorno alle 17 di sabato 24 maggio, mobilitando quattro squadre tra via Amendola e via Calloni. Pronti e tempestivi, i pompieri hanno risposto prontamente per mettere in sicurezza le zone interessate.

