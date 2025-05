Doppio omicidio a Fano | Luca Ricci sarà battaglia per evitare l’ergastolo

A Fano, il 50enne Luca Ricci, accusato del duplice omicidio di via Fanella avvenuto lo scorso giugno, affronterà un processo deciso a evitare l’ergastolo. Durante l’udienza preliminare di ieri a Pesaro, Ricci è stato rinviato a giudizio, aprendo una battaglia legale che mira a chiarire le responsabilità e salvare la sua libertà.

Fano, 24 maggio 2025 – Luca Ricci sarà processato per il duplice omicidio di via Fanella: rischia l’ergastolo. Nel corso dell’udienza preliminare svoltasi ieri mattina in tribunale a Pesaro è stato rinviato a giudizio il 50enne fanese accusato di aver ucciso, all’inizio dell’estate scorsa, i propri genitori: il processo si aprirà il 24 settembre in Corte d’Assise. Ricci dovrà rispondere dell’uccisione di Giuseppe Ricci, 75 anni, colpito con 11 martellate alla testa, e di Luisa Marconi, 70 anni, strangolata con il cavo del caricabatterie del cellulare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Doppio omicidio a Fano: Luca Ricci, sarà battaglia per evitare l’ergastolo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Arrestato Vincenzo (Luca) Milione: è indagato anche per il presunto omicidio di Mara Favro

Il 12 maggio 2025, i carabinieri hanno arrestato Vincenzo "Luca" Milione, gestore della pizzeria di Chiomonte, indagato per il presunto omicidio di Mara Favro.

Omicidio Tortolani, rinvio a giudizio per Luca Agostino: il processo in Corte d’Assise si aprirà il 15 settembre

Luca Agostino, 42 anni, è stato rinviato a giudizio per l'omicidio di Armando Tortolani, imprenditore edile ucciso a coltellate il 19 maggio 2024 a Villa Latina, Frosinone.

Lite finita in omicidio: Luca De Bonis ha inferto all’amico Manuel Millefanti una coltellata per uccidere

Una lite tragica tra amici si è trasformata in omicidio ad Oltrona San Mamete, Como. Luca De Bonis ha inferto una coltellata mortale a Manuel Millefanti, scatenando un dramma che ha segnato profondamente la comunità locale.

Fano, Luca Ricci confessa perché ha ucciso i genitori - Estate in diretta 25/06/2024

Video Fano, Luca Ricci confessa perché ha ucciso i genitori - Estate in diretta 25/06/2024 Video Fano, Luca Ricci confessa perché ha ucciso i genitori - Estate in diretta 25/06/2024

Su questo argomento da altre fonti

Doppio omicidio a Fano: Luca Ricci, sarà battaglia per evitare l’ergastolo; Fano, uccise a martellate gli anziani genitori per soldi: Luca Ricci a processo, rischia l’ergastolo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Doppio omicidio a Fano: Luca Ricci, sarà battaglia per evitare l’ergastolo

Secondo ilrestodelcarlino.it: Il 50enne accusato di aver ucciso i genitori rinviato a giudizio: il suo legale ha chiesto l’abbreviato. E forse si valuterà la salute mentale ...

Fano, uccise a martellate gli anziani genitori per soldi: Luca Ricci a processo, rischia l’ergastolo

Segnala msn.com: FANO - Uccise i suoi genitori a martellate e con un cavo del telefono, rinvitato a giudizio davanti alla corte d’assise del tribunale di Pesaro Luca Ricci, 50enne, figlio della coppia.

Anziani uccisi a Fano, rinvio a giudizio per il figlio

Da rainews.it: Il processo si aprirà il 24 settembre. Per gli inquirenti, un omicidio premeditato, dovuto a questioni economiche ...