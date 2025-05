Doppio appuntamento nella Sala Teatro di Palazzo Fazio

Domenica 25 maggio alle 19, nella sala teatro di Palazzo Fazio a Capua, si svolge il 20° evento di FaziOpenTheater, con un doppio spettacolo di TeatroDanza. L'associazione “Campania Danza” di Salerno apre la scena con "Solitudine bohémien", offrendo un emozionante primo quadro che anticipa un coinvolgente pomeriggio di arte e movimento.

Domenica 25 maggio dalle ore 19, presso la Sala Teatro di Palazzo Fazio in via Seminario 10 a Capua, andrà in scena il 20° evento in programma a FaziOpenTheater. Si tratta di due quadri di TeatroDanza. Primo Quadro. L'associazione "Campania Danza" di Salerno presenta "Solitudine bohémien"

