Doppia sfida alle mafie | chiudere i forzieri dei boss mentre torna la violenza

Una doppia sfida attraversa il contrasto alle mafie: da un lato, chiudere i forzieri dei boss, dall’altro, fronteggiare la recrudescenza della violenza. La lotta richiede impegno e comprensione politica, poiché il vero obiettivo è proteggere i cittadini. In Emilia-Romagna, si auspicano misure più incisive per rafforzare questa battaglia fondamentale.

Nel contrasto alle mafie “non riusciamo a far capire alla politica che non fa un dispetto a noi se non ascolta certe cose ma ai cittadini, questo vale per tutti, non voglio fare un discorso su questo Governo o il precedente o quello prima”. Ad esempio sono convinto che “l’Emilia-Romagna richiederebbe il raddoppio sia delle forze di polizia sia della Dda per poter fare dignitosamente la prevenzione che ci viene richiesta”. Lo afferma alla Dire Marco Forte, magistrato della Dda di Bologna, che ha partecipato a un convegno promosso da Libera nel capoluogo emiliano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it