Dopo vent’anni il bilancio non è positivo

Dopo vent’anni, il bilancio della logistica in provincia non è positivo, con una crescita del 44% in nove anni e i capannoni occupano il 12% degli edifici produttivi. In Lombardia, le imprese logistiche sono diminuite del 3% negli ultimi dieci anni, ma l’occupazione nel settore continua a rappresentare un punto di forza, evidenziando sfide e opportunità in un contesto in evoluzione.

La logistica è cresciuta del 44 per cento in nove anni e i capannoni per le merci sono ormai il 12% degli edifici produttivi della provincia. In Lombardia, negli ultimi dieci anni, il numero di queste imprese ha registrato una lieve diminuzione del 3%. Nonostante questa flessione, l’ occupazione nel settore ha mostrato una crescita significativa: gli addetti sono aumentati del 32% nello stesso periodo, pari al 5,3% dell’occupazione totale regionale. Tra i paesi lodigiani, una volta di vocazione agricola, in cui la logistica ha preso il sopravvento, c’è anche Massalengo, il cui sindaco Severino Serafini analizza la situazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Dopo vent’anni il bilancio non è positivo"

