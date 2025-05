DOOM | The Dark Ages id Software aumenta la difficoltà con il nuovo aggiornamento

Dopo il successo iniziale di DOOM: The Dark Ages, con oltre tre milioni di giocatori nei primi cinque giorni, id Software ha deciso di aumentare la difficoltà. L'aggiornamento, frutto delle molte segnalazioni della community, rende l’esperienza di gioco ancora più impegnativa, offrendo ai fan una sfida più avvincente e coinvolgente.

Dopo un lancio decisamente positivo con oltre tre milioni di giocatori nei primi cinque giorni, id Software ha ascoltato la community ed ha risposto con un aggiornamento che rende l'esperienza offerta da DOOM: The Dark Ages molto più impegnativa. Gli sviluppatori hanno ricevuto numerose segnalazioni secondo cui la difficoltà del gioco, perfino in modalità Nightmare, risultava troppo morbida rispetto ai precedenti capitoli della saga. Per questo motivo, è stato introdotto un importante ribilanciamento del gameplay, volto a restituire al titolo quel senso di pericolo costante che è da sempre marchio di fabbrica della serie.

