Donne vittime di violenza? Se sono bone possono rifugiarsi a casa mia | Chiambretti si scusa per la frase di Vittorio Feltri

In un contesto di forte discussione pubblica, Chiambretti si scusa dopo la frase di Vittorio Feltri sulle donne vittime di violenza, sottolineando l'importanza di rispettare e proteggere chi subisce queste atrocità. La polemica mette in evidenza come le parole possono ferire e l’urgenza di sensibilizzare sulla tutela e i diritti delle donne.

"Con enorme dispiacere prendo atto che la battuta del direttore Vittorio Feltri in chiusura del commento sulla dichiarazione del ministro Nordio, nonostante la mia immediata presa di distanze, non sia stata sufficiente ma abbia ferito le donne e le associazioni che si occupano di violenza". 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - "Donne vittime di violenza? Se sono bone possono rifugiarsi a casa mia": Chiambretti si scusa per la frase di Vittorio Feltri

