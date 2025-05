Donne in nero per la pace | Stop alla guerra a Gaza

Ieri pomeriggio, in Piazza del Comune, donne, uomini e bambini di ‘Donne in Nero’ hanno manifestato in silenzio contro la guerra a Gaza. Con abiti neri, hanno espresso solidarietà al popolo palestinese e chiesto di fermare il conflitto. Una protesta silenziosa ma forte, che invita alla pace e al rispetto dei diritti umani.

Si è svolta ieri pomeriggio, in Piazza del Comune, la manifestazione del movimento ‘Donne in Nero’ a favore del popolo Palestinese. Decine di donne, uomini e bambini, con abiti neri, sono rimasti in silenzio ed immobili in segno di protesta. "Non possiamo restare indifferenti, dobbiamo schierarci contro questo genocidio. Chiediamo alle Istituzioni di attivarsi per promuovere trattative in favore della Palestina – spiegano Nora Toccafondi e Vittoria Ciolini, due delle promotrici – chiediamo che venga bloccata la produzione e la vendita di armi a favore dello Stato di Israele e che si sostengano iniziative per il cessate il fuoco oltre e per il rispetto dell’articolo 11 della Costituzione". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Donne in nero per la pace: "Stop alla guerra a Gaza"

