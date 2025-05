donna investita da un treno a calcio sospesa la circolazione ferroviaria

La circolazione ferroviaria tra Verona, Brescia e Milano è sospesa a causa dell’investimento di una donna di 55 anni sui binari a Calcio. La tragedia ha causato l’interruzione del traffico ferroviario, lasciando sospesa la circolazione dei treni in entrambe le direzioni. Le autorità stanno ancora indagando sulle circostanze di questo tragico incidente.

Calcio. La circolazione dei treni sulla linea Verona-Brescia-Milano è interrotta in seguito all'investimento di una persona sui binari all'altezza di Calcio. La vittima, da quanto si apprende, è una donna di 55 anni residente in provincia di Milano. Avrebbe perso la vita in seguito ad un tragico incidente, ma non si esclude nemmeno l'ipotesi del gesto estremo. La Polizia ferroviaria di Brescia è al lavoro per ricostruire quanto accaduto intorno alle 15,15. Gi agenti stanno analizzando le telecamere per verificare con esattezza la dinamica dei fatti.