Donna investita da un treno a Calcio circolazione sospesa nei pressi della stazione di Chiari

Una donna di 55 anni residente in provincia di Milano è rimasta vittima di un tragico investimento sui binari presso la stazione di Calcio, causando la sospensione del traffico ferroviario tra Verona, Brescia e Milano. L’incidente ha shockato la zona e si sono registrati forti disagi per i pendolari coinvolti. La polizia sta ancora indagando sulle cause di questo drammatico evento.

Calcio. La circolazione dei treni sulla linea Verona-Brescia-Milano è interrotta in seguito all’investimento di una persona sui binari all’altezza della stazione di Calcio. La vittima, da quanto si apprende, è una donna di 55 anni residente in provincia di Milano. Avrebbe perso la vita in seguito ad un tragico incidente, ma non si esclude nemmeno l’ipotesi del gesto estremo. La Polizia ferroviaria di Brescia è al lavoro per ricostruire quanto accaduto intorno alle 15,15. Gi agenti stanno analizzando le telecamere per verificare con esattezza la dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Donna investita da un treno a Calcio, circolazione sospesa nei pressi della stazione di Chiari

Donna investita da un treno a Livorno Ferraris: caos sulla Torino-Milano, pendolari bloccati per ore

Lunedì 19 maggio, un incidente a Livorno Ferraris ha causato il blocco totale della linea Torino-Milano e disagi tra i pendolari, dopo che una donna è stata investita da un treno vicino alla stazione.

Cesano Maderno, 14enne investita da un treno sui binari: morta sul colpo

Una tragica notizia ha colpito Cesano Maderno: una ragazza di 14 anni è stata investita da un treno mentre si trovava sui binari, perdendo la vita sul colpo.

Tragedia a Cesano Maderno, ragazza di 14 anni investita e uccisa da un treno al passaggio a livello

Tragedia a Cesano Maderno, dove una ragazza di 14 anni è stata investita e uccisa da un treno al passaggio a livello.

SHOCK DAL WEB: Selfie con donna investita da treno

Video SHOCK DAL WEB: Selfie con donna investita da treno Video SHOCK DAL WEB: Selfie con donna investita da treno

Secondo fanpage.it: Lunedì 19 maggio una donna è stata investita da un treno nei pressi della stazione di Livorno Ferraris, in provincia di Vercelli, lungo la linea Torino-Milano ...

Segnala quotidianopiemontese.it: LIVORNO FERRARIS – Si chiamava Arianna Cavallaro, di Livorno Ferraris, aveva 29 anni ed era una dipendente di Poste Italiane a Cigliano la donna che il 19 maggio scorso è stata investita da un treno, ...

Come scrive quotidianopiemontese.it: LIVORNO FERRARIS – Una donna, di cui non sono note le generalità, è stata investita da un treno nella mattinata di oggi, lunedì 19 maggio, nei pressi della stazione di Livorno Ferraris. Dai primi ...