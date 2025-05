Donna aggredita dall’ex e salvata dall’intervento di 3 persone il pm di Parto | Aggressione selvaggia

Lo scorso 20 maggio a Prato, una donna è stata brutalmente aggredita dall'ex, un uomo di 35 anni di Pistoia. La professoressa, rifiutando di riavviare la relazione conclusa, ha rischiato gravi conseguenze, ma è stata salvata dall’intervento di tre persone. L'episodio è stato definito dal pm un’aggressione “selvaggia”.

Un’aggressione “selvaggia”. Lo scorso 20 maggio, a Prato, una donna è stata vittima di un vero e proprio assalto da parte del suo ex, un uomo di 35 anni residente a Pistoia. La donna, una professoressa, aveva rifiutato di riprendere una relazione ormai conclusa, e questa decisione ha scatenato la furia dell’ex, che nel parcheggio affollato del centro commerciale Parco Prato ha sfogato la sua rabbia con inaudita violenza. La procura ha ricostruito che l’uomo, armato di un bastone, ha fatto scendere la donna dall’auto e l’ha spinta nella sua, tentando anche di soffocarla infilando un sacchetto di nylon sulla testa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Donna aggredita dall’ex e salvata dall’intervento di 3 persone, il pm di Parto: “Aggressione selvaggia”

