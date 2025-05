Domeniche più turni e meno soldi | Così creano lavoratori di serie B

A Milano, la flessibilità estrema e l'apertura dei supermercati la domenica portano a turni più lunghi e salari più bassi per i neoassunti. Questa dinamica crea una divisione tra lavoratori di serie A e di serie B, generando insoddisfazione e proteste. Oggi, i dipendenti Lidl scendono in sciopero per rivendicare condizioni più eque e un trattamento dignitoso.

Milano – Flessibilità estrema, supermercati sempre aperti la domenica ma meno soldi in busta paga per i neoassunti. Creando, quindi, “lavoratori di serie A e di serie B ”, con una differenza di condizioni. Anche per questo, oggi, scioperano i lavoratori della catena tedesca Lidl, colosso che registra “in media 250 milioni di euro di utili” e sta portando avanti da anni una strategia di espansione a Milano e in Lombardia. Un risiko che vede anche il braccio di ferro con i sindacati per un “contratto integrativo aziendale realmente dignitoso”, in grado di mitigare gli effetti del carovita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Domeniche, più turni e meno soldi: “Così creano lavoratori di serie B”

