Domenica 25 Maggio | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 25 maggio è il 145º giorno dell'anno, con 221 giorni rimasti. La Luna è in fase gibbosa crescente. Si celebra San Beda il Venerabile, monaco e dottore della Chiesa. Il proverbio del giorno dice: "La febbre di maggio dà salute per tutto l’anno". Ricorrenze, eventi storici e altre curiosità sono indicati per questa data, facendo parte di un consueto oroscopo, almanacco e "accadde oggi".

Il 25 maggio è il 145º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 221 giorni alla fine dell’anno. Fase lunare: Gibbosa crescente Santo del giorno: San Beda il Venerabile, monaco e dottore della Chiesa Proverbio del giorno: La febbre di maggio dà salute per tutto l’anno. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Domenica 25 Maggio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Paolo Fox Oroscopo di domani, Domenica 25 Maggio 2025

Scopri le previsioni di Paolo Fox per l’oroscopo di domani, domenica 25 maggio 2025. Le stelle svelano cosa riservano amore, lavoro e fortuna per ogni segno, aiutandoti a affrontare la giornata con consapevolezza e ottimismo.

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 25 maggio 2025

Ecco l’anticipazione dell’oroscopo di Paolo Fox per domani, domenica 25 maggio 2025. Scopri cosa riservano le stelle a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e come affrontare al meglio questa giornata.

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 25 maggio 2025

Scopri l'oroscopo di Paolo Fox per domani, domenica 25 maggio 2025, dedicato ai segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Approfondimenti da altre fonti

L'oroscopo di domenica 25 maggio, i segni fortunati di oggi e le previsioni di domani

Scrive msn.com: Quali sono i segni fortunati del giorno? Mantra per il segno dell'Ariete. Le stelle parlano di amore e lavoro per i segni e non solo. Nelle pagine ...

Oroscopo di oggi, domenica 25 maggio

Lo riporta donna10.it: Photo by PixabayArieteIn questa mattina primaverile, il tuo temperamento energico potrebbe spingerti a gestire con delicatezza situazioni lavorative ...

Oroscopo dei Tarocchi, domenica 25 maggio

Si legge su msn.com: Photo by PixabayArieteOggi, mentre la primavera risveglia il tuo animo battagliero, affronta le sfide professionali con tatto. L'affetto degli amici può ...

Oroscopo del Giorno: Domenica, 25 Maggio 2025!