Dogville | ecco il trailer ufficiale della versione restaurata in 4k del film di Lars Von Trier che torna al cinema

Scopri il trailer ufficiale della versione restaurata in 4K di *Dogville*, il film brillante e sperimentale di Lars von Trier, tornato al cinema dal 2 al 4 giugno grazie a Movies Inspired. Un’opera straniante, brechtiana e visivamente affascinante, con protagonisti Nicole Kidman e James Caan, pronta a sorprendere nuovamente il pubblico.

Dogville | Trailer ufficiale della versione restaurata in 4K

