Djokovic vince il titolo Atp numero 100 | battuto Hurcacz in finale a Ginevra

Novak Djokovic conquista il suo 100° titolo ATP, vincendo il Gonet Geneva Open. Il campione serbo ha superato in rimonta Hubert Hurkacz in una finale spettacolare, conclusasi dopo oltre tre ore di gioco. Con questa vittoria, Djokovic si conferma tra i più grandi di sempre nel tennis, raggiungendo un traguardo storico nella sua illustre carriera.

Novak Djokovic conquista il titolo Atp numero 100 della sua carriera. Il campione serbo ha vinto il ‘Gonet Geneva Open’, torneo Atp 250 che si è concluso a Ginevra, battendo in rimonta in finale Hobert Hurkacz con il punteggio di 5-7, 7-6 (2), 7-6 (2) in tre ore e otto minuti di gioco. Nole diventa così il primo tennista nella storia a vincere almeno un titolo per 20 stagioni consecutive. Il primo di Djokovic nel 2006, era arrivato in quel di Amersfoort (Olanda).? CENTURION NOLE? 100 titles. One legend?? @genevaopen #GonetGenevaOpen @DjokerNole pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Djokovic vince il titolo Atp numero 100: battuto Hurcacz in finale a Ginevra

