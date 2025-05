Djokovic nella storia | batte Hurkacz a Ginevra e vince il suo 100esimo titolo

Novak Djokovic entra nella storia del tennis: sabato 24 maggio, all’Atp di Ginevra, il serbo ha conquistato il suo 100º titolo,battezzandosi come il terzo giocatore di sempre a raggiungere questa impresa. In finale, in rimonta, ha superato Hubert Hurkacz in tre set, dimostrando ancora una volta la sua straordinaria resilienza e classe.

