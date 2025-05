Discesa Madonna di San Luca 2025 folla di fedeli in processione

Il 24 maggio 2025, a Bologna, si è celebrata con grande fervore la tradizionale Discesa della Madonna di San Luca, tra la folla di fedeli in processione. Dopo il fermo forzato del 2020, l'evento ha rappresentato un ritorno alla sacralità e alle radici culturali della città, condividendo un momento di fede e identità comunitaria.

Bologna, 24 maggio 2025 – Un ritorno alla tradizione, mantenendo come sempre la sacralità del momento. Dopo che le limitazioni dovute al Covid impedirono le processioni nel 2020, il cardinale Matteo Zuppi aveva deciso di rendere la consueta discesa della venerata immagine della Madonna di San Luca un momento di incontro con i luoghi significativi della città, permettendo a tutta Bologna di seguire la processione, anche a coloro che avrebbero avuto qualche difficoltà nel recarsi in cattedrale. Invece, quest’anno, il cardinale ha deciso tornare al ‘classico’: il primo stop è stato in porta Saragozza alle 18 – in contemporanea con l’inizio della partita del Bologna contro il Genoa, in attesa della grande festa di domenica – quando l’effige della Madonna è stata accolta dall’arcivescovo e dai fedeli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Discesa Madonna di San Luca 2025, folla di fedeli in processione

