discariche abusive campo rom nel mirino perquisizioni a tappeto area sotto sequestro

Quella scattata all’alba di ieri è una delle operazioni più imponenti degli ultimi anni al campo nomadi di Pistoia. Un provvedimento resosi necessario per contrastare un degrado ambientale che, ormai da tempo, aveva assunto i contorni di un’emergenza apparentemente fuori controllo. Alle prime ore del mattino, dunque, oltre cinquanta agenti tra Carabinieri, Polizia Municipale e unità cinofile, supportati da un elicottero dell’Arma, sono entrati nel campo nomadi "ex campo volo" di via Ciliegiole, a poche centinaia di metri dall’ospedale San Jacopo. 🔗 Leggi su Lanazione.it