Dirottare il Futuro | Google sanzionata per $ 13 miliardi quanto vale la nostra privacy?

Google è stata multata per 1,375 miliardi di dollari dal Texas per questioni di privacy. Ma questa sanzione è la più pesante mai inflitta al gigante di Mountain View? In questo episodio di "Dirottare il Futuro" analizziamo questa vicenda, confrontandola con le principali sanzioni ricevute da altre big tech, e riflettiamo sul valore della nostra privacy in un mondo sempre più digitale.

Google pagherà 1,375 miliardi di dollari per patteggiare due cause sulla privacy intentate dal Texas. Ma è davvero la sanzione più pesante mai emessa contro il gigante di Mountain View? In questo episodio di Dirottare il Futuro mettiamo a confronto questa vicenda con le principali sanzioni subite da Google in Europa, tra GDPR, biometria e geolocalizzazione e ci poniamo il quesito su come vadano tutelati i nostri diritti. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Dirottare il Futuro | Google sanzionata per $ 1,3 miliardi, quanto vale la nostra privacy?

Altre letture consigliate

Google Presenterà Dei Nuovi Video Per I Suoi Progetti: Cambierà Il Futuro Della Tecnologia.

Google è pronta a rivoluzionare il panorama tecnologico con la presentazione di nuovi video che mettono in luce innovativi progetti.

Google Alphabet Cambia Luogo di Produzione Dei Pixel: Ecco Dove Verranno Progettati In Futuro.

Google Alphabet ha deciso di trasferire la produzione dei Google Pixel, una mossa che ha suscitato preoccupazioni nel vasto settore tecnologico.

Dirottare il Futuro | Agenti AI – Chi comanda davvero?

L’intelligenza artificiale ha superato il ruolo di semplice assistente, entrando nell'arena delle decisioni autonome.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dirottare il Futuro | Agenti AI – Chi comanda davvero?

panorama.it scrive: Chi è responsabile? In questo episodio di Dirottare il Futuro, Giulio Coraggio esplora le potenzialità e i rischi degli agenti AI: dalla customer experience alla compliance legale, dalla ...

Dirottare il Futuro | L’AI che ci adula: tra verità, consenso e possibili rischi

Come scrive panorama.it: In questo episodio di Dirottare il Futuro, Giulio Coraggio analizza le implicazioni legali, etiche e sociali del fenomeno, tra AI Act, GDPR e nuove sfide per lo sviluppo responsabile dei modelli.