DIRETTA Serie A Milan-Monza | segui la cronaca LIVE del match

Segui in tempo reale su Calciomercato.it la diretta di Milan-Monza, match della 38ª e ultima giornata di Serie A. Il derby lombardo tra i rossoneri di Conceicao e i biancorossi di Nesta si gioca a San Siro, offrendo emozioni e sorprese nell'ultima partita della stagione. Rimani aggiornato su tutte le fasi del match!

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ i rossoneri di Conceicao e i biancorossi di Nesta in tempo reale Il Milan ospita il Monza a San Siro nel secondo anticipo del sabato valido per la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A. Un derby lombardo tra due squadre che sono state tra le sorprese in negativo di questa stagione che sarà diretta dall’arbitro Rutella della sezione di Enna. Sergio Conceicao, tecnico del Milan (foto Ansa) – Calciomercato.it Da un lato i rossoneri di Sergio Conceicao, che dovranno fare a meno di Gimenez appiedato dal giudice sportivo, sono reduci dalle sconfitte contro la Roma e contro il Bologna nella finale di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Milan-Monza: segui la cronaca LIVE del match

