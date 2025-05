Diretta Rai Sport Sabato 24 Maggio 2025 | Giro d’Italia Equitazione Scherma Pallanuoto Pallavolo Tuffi

Sabato 24 maggio 2025, Rai Sport offre un ricco palinsesto con dirette e approfondimenti di eventi sportivi come il Giro d'Italia, equitazione, scherma, pallanuoto, pallavolo e tuffi. Disponibile su Rai Sport HD e sui canali Rai, il weekend promette emozioni e sport a 360°, con tante performance nazionali e internazionali per gli appassionati.

In vista del weekend, Sabato 24 Maggio 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

